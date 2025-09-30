Diyarbakır'da kuyuya düşen 4 kişi mahsur kaldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuyuya düşen 4 kişi yaralandı. Ekipler, aralarında çocukların da olduğu 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesi, eski devlet hastanesi mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre bölgedeki boş bir su kuyusunu temizlemek isteyen ve aralarında çocukların da olduğu 4 kişi, dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten kuyuya düşüp yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler 4 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. (DHA)
