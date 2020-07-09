Diyarbakır'da maganda dehşeti! 5 yaşındaki Eflin hayatını kaybetti
Diyarbakır'da husumetlilerin oturduğu kahvehaneyi tarayan Ali E.i., olay sonrası kaçtığı sırada havaya ateş açarak evin balkonunda bulunan 5 yaşındaki Eflin Günbey'i yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürerken, 5 yaşındaki Elif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali E., husumetli olduğu Yakup K., Şahin K., ve Enver B.'nin Uçar Sokak'ta oturduğu kahvehaneye önüne gelerek tabancayla rastgele ateş açtı.
Saldırıda kahvehanedeki 3 husumetlisini yaralayan Ali E., olay yerinden kaçarak, geldiği Palu Sokak'ta da tabancayla havaya ateş açtı. Ali E.'nin silahından çıkan kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Ali E. kaçtı.
MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE VURULAN EFLİN KURTARILAMADI
Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Kahvehaneyi taradılar
Ailesinin misafirnliğe gittiği evde camdan bakarken silahlı saldırganın rastgele açtığı ateş sunucu vurulan Eflin Günbey ile kahvehanede uğradıkları saldırıda yaralanan Yakup K., Şahin K. ve Enver B., sağlık görevlileri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Eflin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.