Diyarbakır'da nefes kesen operasyon!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan "Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3" müşterek operasyonu bu gece saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.