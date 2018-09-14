Diyarbakır'da nefes kesen operasyon!
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan "Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3" müşterek operasyonu bu gece saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, Lice'ye bağlı Yalaza Mahallesi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan aramalarda, 401 AK-47 kalaşnikof fişeği, 698 M-16 fişeği, 4 şarjör ele geçirildi.
Lice'ye bağlı Dibekköy-Çağdaş mahalleleri karayolu kenarına gömülmüş 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile 12 kilogramlık iki mutfak tüpü içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.