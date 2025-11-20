Diyarbakır'da TIR, 2 aracı biçti! 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza anı kamerada
Diyarbakır'da tır, iki hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre tır, kavşakta biri taksi diğeri hafif ticari araç olan 2 araca çarptı.
Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılardan biri sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.
