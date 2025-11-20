  1. Anasayfa
Diyarbakır'da TIR, 2 aracı biçti! 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza anı kamerada

Diyarbakır'da tır, iki hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre tır, kavşakta biri taksi diğeri hafif ticari araç olan 2 araca çarptı.

Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılardan biri sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

