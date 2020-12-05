Diyarbakır'da yasağa rağmen meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var

​Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Koyuncu ailesinin bir ferdi, otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı. İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.