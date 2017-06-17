Diyarbakır'daki büyük operasyonda PKK'nın mağarası bulundu

Diyarbakır'ın 4 ilçesinin 104 köy ve mezralarında toplam 1528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 10 bin güvenlik görevlisinin katımıyla 28 Mayıs'tan buyana sürdürülen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle dedi: