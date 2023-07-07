Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi

Vatandaşların kullanımı için sosyal alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun parklarının olduğunu belirten Gedikoğlu, "Oğlaklı Mahallesi'nde 5 etaptan oluşan 6 bin 40 konutun yapılması hızla devam ediyor. Çermik ilçesinde ise 238 konutun yapımına başlandı. Radye temel üzeri tünel kalıp kullanılarak inşa edilen evler, yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve 4 kat olarak yapımları hızla sürüyor" dedi.