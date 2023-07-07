Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da TOKİ tarafından temeli atılan binalar hızla yükselmeye devam ederken, alanda örnek daire tamamlandı.
TOKİ tarafından Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı sosyal donatıların yapımı 7/24 şeklinde sürüyor.
İHA'nın haberine göre TOKİ konutlarının yapımı ile ilgili bilgi veren TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu, depremzedeler için Oğlaklı Mahallesi'ndeki çalışmaların 7/24 devam ettiğini söyledi.
Vatandaşların kullanımı için sosyal alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun parklarının olduğunu belirten Gedikoğlu, "Oğlaklı Mahallesi'nde 5 etaptan oluşan 6 bin 40 konutun yapılması hızla devam ediyor. Çermik ilçesinde ise 238 konutun yapımına başlandı. Radye temel üzeri tünel kalıp kullanılarak inşa edilen evler, yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve 4 kat olarak yapımları hızla sürüyor" dedi.