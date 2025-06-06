  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Türkiye Diyarbakır'da çatı katında çıkan ve bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasının şokunu yaşarken, Silivri'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük korkuya yol açtı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Resim: 1

Yangın saat 17.00 sıralarında Silivri'nin Çanta Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.

1 / 6
Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Resim: 2

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. 

2 / 6
Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Resim: 3

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

3 / 6
Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Resim: 4

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. 

4 / 6