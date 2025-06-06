Diyarbakır'daki facianın ardından İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Türkiye Diyarbakır'da çatı katında çıkan ve bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasının şokunu yaşarken, Silivri'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük korkuya yol açtı.
Kaynak: DHA
Yangın saat 17.00 sıralarında Silivri'nin Çanta Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.
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Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı.
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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.
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