Diyarbakır'daki operasyon tamam ! 6.5 milyon TL'lik darbe...
Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı sürerken, terör örgütüne yurt içinde de nefes aldırılmıyor.
Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 28 Şubat'ta başlatılan Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 operasyonu tamamlandı. Operasyonlarda, menfeze yerleştirilmiş 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edilirken, piyasa değeri 6 milyon 529 bin lira olan 435 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Şubat'ta başlayan Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 operasyonunun bugün saat 06.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 13 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, Lice ilçesi Şenlik köyü Akçapınar mezrası mülki sınırları içerisindeki stabilize yolun menfez ile birleşim yerine yerleştirilmiş vaziyette 200 kilogram amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Maddi İmha Timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiştir.
Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 200 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı kimyasal madde, 80 metre elektrik kablosu, 1 adet 8’li pil bloğu, 1 adet serum ve ekipmanı, 1 adet araç aküsü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet palaska, 6 adet kütüklük, 1 adet av tüfeği kılıfı, 1 adet kol saati, 1 adet toner, 1 kutu silah bakım yağı, 2 adet harbi, 150 kilogram un ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" denildi.