Diyarbakır'daki operasyon tamam ! 6.5 milyon TL'lik darbe...

Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 200 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı kimyasal madde, 80 metre elektrik kablosu, 1 adet 8’li pil bloğu, 1 adet serum ve ekipmanı, 1 adet araç aküsü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet palaska, 6 adet kütüklük, 1 adet av tüfeği kılıfı, 1 adet kol saati, 1 adet toner, 1 kutu silah bakım yağı, 2 adet harbi, 150 kilogram un ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" denildi.



