Diyarbakır'daki operasyonda PÖH kıyafeti ele geçirildi

Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet She marka silah, bin 169 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 121 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 40 adet 17x75 mm fişek, 2 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el yapımı el bombası, 3 adet Roketatar sevk fişeği, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve kütüklüğü, 28 adet Alpha Fire uzaktan kumanda, 1 adet parçalanmış roketatar sevk fişeği, 31 adet entegre, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 2 adet drone, 400 kutu muhtelif ilaç, krem ve iğne,1 adet powerbank, 1 adet kamera ve bataryası, 1 adet akım ölçer, 1 adet adaptör, 1 adet akım yükseltici, 7 adet kondansatör, 8 adet 8’li pil bloğu, 1564 adet duracell pil, 180 metre elektrik kablosu, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 175 kg amonyum nitrat, 2 adet pürmüz ve aparatı, 960 adet torpil, 7 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 3 adet dipçik, 3 adet el kundağı parçası, 88 adet deri şarjör kılıfı, 9 adet şemsiye, 3 adet akü, 48 adet spiral taşı, 1 adet demir murç, 7 adet termal elbisesi, 1 adet soğuk iklim üst elbisesi, 9 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusu pantolonu, 12 adet üst forma, 16 adet kapri şort, 1 adet eşofman takımı, 13 çift spor çorabı, 111 çift mekap ayakkabı, 1 adet kol saati, 100 adet operasyon tişörtü ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap, 2 adet pantolon terörist kıyafeti, 2 adet üzeri PÖH yazılı tişört, 1 adet PÖH yazılı polar, 27 adet iç çamaşırı, 5 adet haki renkli fanila, 6 parça kıyafet, 8 adet battaniye, 1 adet şal, 3 adet yağmurluk, 1 adet kot pantolon, 1 adet sivil şapka, 1 adet askeri şapka, 2 adet spor ayakkabı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi."