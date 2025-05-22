Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
Diyarbakır'da, baba ile 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Baba ve oğlunun ellerinin bağlanarak kamyonete konulduğu iddia edilmişti.
Kaynak: DHA
Olay, 19 Mayıs’ta, Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette R.S.(50) ve oğlu M.'nin (15) cansız bedenleri bulundu.
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Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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Olay yeri incelemesinde M.’nin 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi.
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