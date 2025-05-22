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  4. Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Diyarbakır'da, baba ile 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Baba ve oğlunun ellerinin bağlanarak kamyonete konulduğu iddia edilmişti.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Resim: 1

Olay, 19 Mayıs’ta, Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Resim: 2

İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette R.S.(50) ve oğlu M.'nin (15) cansız bedenleri bulundu.

 

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Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Resim: 3

Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Diyarbakır'daki vahşette gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Resim: 4

Olay yeri incelemesinde M.’nin 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. 

 

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