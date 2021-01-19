Diyarbakır'ın tarihi geçitleri görüntülendi
Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen tarihi Diyarbakır surları, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı.
Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen tarihi Diyarbakır surları, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı.
82 burçtan oluşan, Çin seddinin ardından dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarı olan surlardaki dehliz ve tüneller görüntülendi.
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Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yaptığı açıklamada, surların içinin okunmamış bir tarih kitabı olduğunu söyledi.