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  3. 19 Ocak 2021 09:31

Diyarbakır'ın tarihi geçitleri görüntülendi

Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen tarihi Diyarbakır surları, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı.

Diyarbakır'ın tarihi geçitleri görüntülendi

Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen tarihi Diyarbakır surları, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı.

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Diyarbakır'ın tarihi geçitleri görüntülendi

82 burçtan oluşan, Çin seddinin ardından dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarı olan surlardaki dehliz ve tüneller görüntülendi.

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Diyarbakır'ın tarihi geçitleri görüntülendi

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Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yaptığı açıklamada, surların içinin okunmamış bir tarih kitabı olduğunu söyledi.

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Diyarbakır'ın tarihi geçitleri görüntülendi

Okunduğunda tarihin değişeceğini savunan Aksu, "Surları gezdiğiniz zaman zaten eşi benzeri olmayan bir şaheser görüyorsunuz.

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