''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıları canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonu, üst düzey yetkililerle birlikte takip ettiği sırada çekilen fotoğrafları paylaştı.
1 / 17
Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez'' ifadelerini kullanmıştı.
2 / 17
MADURO VE EŞİ NEW YORK'TA
Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi. Maduro ve eşinin pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.
3 / 17
4 / 17