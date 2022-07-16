Dizilere konu olan uyuşturucu baronunu köpek yakaladı

2013’TE BİR MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Caro-Quintero, 1985 yılında ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) güvenlik gücünün kartele yerleştiği gizli bir ajan olan Kiki Camarena’ya işkence edip öldürmekle suçlandı ve 40 yıl hapse mahkum oldu. 2013 yılında bir mahkeme, Quintero'nun cezasını kısaltarak serbest kalmasını sağladı. Karar daha sonra yüksek mahkeme tarafından bozuldu ancak Quintero kayıplara karıştı. O tarihten itibaren FBI’ın ‘En çok Arananlar’ listesinde ilk 10’na giren Caro-Quintero için tarihteki en büyük ödüllerinden biri olan 20 milyon dolarlık ödül konuldu.