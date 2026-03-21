Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99!

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ KATKI SAĞLADI’

Gürgör, terörün olduğu yerde turizm olmayacağını ifade ederek, “O açıdan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci sadece Mardin’e değil bölgeye çok ciddi manada katkı sağlamıştır. Biz bu bölgede olmaktan çok mutluyuz. Gelen misafirlerimiz de çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Kiliseleri, camileri çok rahat bir şekilde gezip eğlenebiliyorlar. Mardin’e her gelen kendinden bir parça görüyor. Mardin 4 dil konuşulan bir il, Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice konuşulan bir il. O açıdan Mardin’e bakıldığında barışın mozaiği, her kesimden yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir halk topluluğu var. Bu konuda çok şanslıyız. Bu şansımızı gelen misafirlerimizle de paylaşıyoruz” diye konuştu.