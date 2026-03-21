Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99!
Mardin, Ramazan Bayramı tatilinde Uzak Şehir dizisinin de etkisiyle turist akınına uğradı. Kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı.
Camileri, kiliseleri, medreseleri ve oya gibi işlenen taş evleriyle son yılların parlayan yıldızı Mardin, Ramazan Bayramı'nda tatilci akınına uğradı. Her Pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Uzak Şehir’ dizisinin yarattığı merak, binlerce yerli turisti şehre çekti.
22 bin yatak kapasiteli 60’ın üzerinde otelin bulunduğu kentte; tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı’nda yoğunluk oluştu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı.
‘TATİLLE MARDİN ÇOK CİDDİ TALEP ALDI’
Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, tatille birlikte kente çok ciddi talep olduğunu belirterek, “Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Mardin çok ciddi talep aldı. Otellerimizdeki doluluk oranımız yüzde 99’larda diyebiliriz. Mardin’de dizi çekimleri ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin etkisiyle sadece Mardin değil, bütün bölgede; Diyarbakır, Batman, Urfa gibi illerimizde de doluluk oranları yükseldi. Mardin, özellikle uzak doğu ülkelerinde de ciddi talepler almaya başladı” dedi.
‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ KATKI SAĞLADI’
Gürgör, terörün olduğu yerde turizm olmayacağını ifade ederek, “O açıdan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci sadece Mardin’e değil bölgeye çok ciddi manada katkı sağlamıştır. Biz bu bölgede olmaktan çok mutluyuz. Gelen misafirlerimiz de çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Kiliseleri, camileri çok rahat bir şekilde gezip eğlenebiliyorlar. Mardin’e her gelen kendinden bir parça görüyor. Mardin 4 dil konuşulan bir il, Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice konuşulan bir il. O açıdan Mardin’e bakıldığında barışın mozaiği, her kesimden yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir halk topluluğu var. Bu konuda çok şanslıyız. Bu şansımızı gelen misafirlerimizle de paylaşıyoruz” diye konuştu.