DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor

"Bu projeyi Kırıkkale'de yapmak üzere karar aldık. Bu kararı alırken Kırıkkale'nin daveti bize onur verdi. Kırıkkale'ye gelerek Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) 13 bin metrekare yer talep ettik. Yer tahsisinin ardından temel atma törenini gerçekleştirdik. Binamızın şu anda yüzde 30'unu tamamladık. Bu sırada Ar-Ge faaliyetlerine başladık. Dünyanın savunma sanayisinde hafif ve ağır silahlarda neler ürettiğini inceledik. Baktık ki dünya artık teknoloji-mekanik birleşimine gidiyor, biz de bu konuda karar kılarak yarı otomatik sniper yapmaya karar verdik. Bu konuda devlet desteklerinden yararlanmayı düşündük, çünkü bu imkan sağlanıyordu. Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) savunma sanayisinin ilk yarı otomatik keskin nişancı tüfeğini yapmak için başvuruda bulunduk ve kabul edildi."