DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor
Kırıkkale'de, Dikmen Savunma Sanayi AŞ tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilecek DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli silah ür
Ar-Ge çalışmalarına geçen yıl başlanan 5+1 mermi kapasiteli, 338 kalibre lapua magnum mühimmat kullanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, yüksek enerji ile menzil kabiliyetine sahip. Toplam uzunluğu 1300 milimetre olan ve 710 milimetre boyunda 6 yiv setli namlu ile donatılan keskin nişancı tüfeğinin etkili menzilinin 1300 metre ve azami menzilinin ise 3 bin 500 metre olacağı öngörülüyor. Toplam ağırlığı 6 kilogram olacak tüfeğin, gaz pistonu hareketli döner kafa kilitlemeli mekanizmaya sahip ve ayarlanabilir gaz bloğu, farklı atış koşullarında mekanizmanın sorunsuz çalışmasına imkan veriyor.
Mekanizma kısımlarında uygulanan özel kaplama ile mekanizmayı kendi kendine yağlama özelliği kazandırılan tüfek, uzun süre yağlama gerektirmeden sorunsuz çalışabilecek. El kundağı ve dipçik kısımları yüksek dayanıklı çelikten imal edilen keskin nişancı tüfeğinin ayarlanabilir dipçik ve yanaklık, ayarlanabilir tetik mesafesi, değiştirilebilir kurma kolu ve evrensel pic rayı gibi birçok özelliği bulunuyor. Yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, uzak mesafelerdeki hedeflere atış yapabilme, doldur boşalt süresinin kısaltılması ile yüksek ateş gücünün sağlanması ve hızlı nişan alma ile hareketli hedeflerde etkinlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.
Dikmen Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, AA'ya, 2017 yılında Kırıkkale'ye savunma sanayine yönelik yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli silah üretimi çağrısı üzerine kendilerinin de ''ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltarak hangi ürünleri yapabiliriz'' diye proje üretmeye karar verdiklerini anlatan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:
"Bu projeyi Kırıkkale'de yapmak üzere karar aldık. Bu kararı alırken Kırıkkale'nin daveti bize onur verdi. Kırıkkale'ye gelerek Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) 13 bin metrekare yer talep ettik. Yer tahsisinin ardından temel atma törenini gerçekleştirdik. Binamızın şu anda yüzde 30'unu tamamladık. Bu sırada Ar-Ge faaliyetlerine başladık. Dünyanın savunma sanayisinde hafif ve ağır silahlarda neler ürettiğini inceledik. Baktık ki dünya artık teknoloji-mekanik birleşimine gidiyor, biz de bu konuda karar kılarak yarı otomatik sniper yapmaya karar verdik. Bu konuda devlet desteklerinden yararlanmayı düşündük, çünkü bu imkan sağlanıyordu. Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) savunma sanayisinin ilk yarı otomatik keskin nişancı tüfeğini yapmak için başvuruda bulunduk ve kabul edildi."