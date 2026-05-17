Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşte korkutan uyarı!
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel piyasalardaki Orta Doğu gerilimi ve ABD'nin güçlü enflasyon verileri sonrası altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı. Canlı yayında "ılımlı senaryonun geride kaldığını" belirten Eryılmaz, savaşın uzaması ve yüksek faiz baskısıyla değerli metallerde sert düşüşlerin yaşanabileceği 'olumsuz senaryo'ya geçildiğini açıkladı.
Küresel piyasalar Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'den gelen güçlü enflasyon verileriyle sarsılırken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüş yatırımcıları için korkutan bir uyarı geldi. Canlı yayında piyasaları değerlendiren Doç. Dr Filiz Eryılmaz, savaşın kısa sürede biteceğine dair "ılımlı senaryonun" geride kaldığını belirterek, altın ve gümüşte düşüş baskılarının artacağı orta riskli döneme girildiğini açıkladı.
"Savaş Uzayacak, Beklentiler Boşa Çıktı"
Piyasaların savaşın kısa süreceği yönündeki fiyatlamayı terk ettiğini belirten Doç. Dr Filiz Eryılmaz, ABD-Çin görüşmelerinden beklenen yatıştırıcı açıklamaların gelmemesinin bu durumu tetiklediğini ifade etti. Çin'in İran'a baskı yaparak Hürmüz'ü açtırabileceği beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan Doç. Dr Filiz Eryılmaz, "Çin lideri Tayvan konusunda ABD'yi en üst perdeden uyardı. Biz jeopolitik bir gerilimle uğraşırken farklı bir uyarı geldi, dolayısıyla bu iş uzayacak" sözleriyle piyasalardaki yeni rotaya dikkat çekti.
"Altın ve Gümüşte Sert Satışlar Bizi Bekliyor"
ABD'de enflasyon verilerinin, özellikle de üretici fiyatları endeksinin çok güçlü gelmesiyle dünyada tahvillerin satış yediğini belirten Doç. Dr Filiz Eryılmaz, "Enflasyon yükselecekse ve savaş uzayıp petrol fiyatları yukarıda kalacaksa, faizler de daha yukarıda kalacaktır" dedi.
Faizin altının en büyük rakibi olduğunu hatırlatan Doç. Dr Filiz Eryılmaz, "Piyasa altından ziyade faiz getirisi olan varlıklara yönelecektir. Kırılma noktasına geldik, piyasalarda sarsıntıların olduğu günler bizi bekliyor ve altın ile gümüşte düşüş baskılarını göreceğiz" diyerek yatırımcıları uyardı