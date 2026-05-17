Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşte korkutan uyarı!

"Savaş Uzayacak, Beklentiler Boşa Çıktı"

Piyasaların savaşın kısa süreceği yönündeki fiyatlamayı terk ettiğini belirten Doç. Dr Filiz Eryılmaz, ABD-Çin görüşmelerinden beklenen yatıştırıcı açıklamaların gelmemesinin bu durumu tetiklediğini ifade etti. Çin'in İran'a baskı yaparak Hürmüz'ü açtırabileceği beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan Doç. Dr Filiz Eryılmaz, "Çin lideri Tayvan konusunda ABD'yi en üst perdeden uyardı. Biz jeopolitik bir gerilimle uğraşırken farklı bir uyarı geldi, dolayısıyla bu iş uzayacak" sözleriyle piyasalardaki yeni rotaya dikkat çekti.