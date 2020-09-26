Doğa için işinden ayrıldı, topladığı meyveler geçim kaynağı oldu

Doğada daha fazla vakit geçirebilmek için işinden istifa ettiğini anlatan Murat Pala "Orman, tabiat bana çok iyi geldiği için artık bir arayış içerisine girmiştim. Tabii bu yaşamı sürdürebilmek için de ekonomik özgürlüğüme de sahip olmam gerekiyor. Haftanın 7 günü sürekli doğadayım.