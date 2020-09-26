Doğa için işinden ayrıldı, topladığı meyveler geçim kaynağı oldu
Tokat’ta insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı iş yerinden istifa eden Murat Pala (34), kendisini doğaya adadı. Kendiliğinden yetişen çakal eriği, böğürtlen, kuşburnu ve kızılcık gibi meyveleri toplayarak reçel ve marmelat haline getiren Pala, ürünlerini sosyal medya aracılığıyla satarak geçimini sağlıyor.
Tokat’ta bir inşaat firmasında insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Murat Pala, zamanının büyük bölümünü çok sevdiği doğayla iç içe geçirmeye karar verdi. Erbaa ilçesinde yaşayan Pala, 5 ay önce çalıştığı işinden istifa ederek ayrıldı.
Doğada kendiliğinden yetişen çakal eriği, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, menengiç gibi meyveleri keşfeden Pala, bu ürünlerden marmelat ve reçel yaparak satmaya başladı. Artık haftanın her gününü doğada geçiren Pala, ürettiği ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden satarak, Türkiye’nin her yerine gönderiyor.
Doğada daha fazla vakit geçirebilmek için işinden istifa ettiğini anlatan Murat Pala "Orman, tabiat bana çok iyi geldiği için artık bir arayış içerisine girmiştim. Tabii bu yaşamı sürdürebilmek için de ekonomik özgürlüğüme de sahip olmam gerekiyor. Haftanın 7 günü sürekli doğadayım.