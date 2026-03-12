Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yaptı. Bu esnada içlerinden A.D., kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ö.D. ve beraberindekiler yardımına koştu. Bu esnada 4 kişi de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlandı.