Doğal ısını koruyan 500 yıllık mağara
Şekeroğlu Mahallesinde bulunan tarihi Yeni Han'da kafe olarak kullanılan yaklaşık 500 yıllık mağara, hayran bırakıyor.
Soğuk havalarda doğal ısısını koruyan ve pandemi nedeniyle sakinlik yaşanan mağara kafe, vakaların sona ermesinin ardından tekrar ziyaretçilerini bekliyor.
Mağaranın yaz ve kış aylarında sıcaklığının hiç değişmediğini ve doğal ısısını koruduğunu ifade eden kafe işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Bu mağara 1500'lü yıllarda taş ocağı olarak kullanılmış.
Çıkan taşlarla bu han yapılmış. İçeride kuyularımız var ve 12 sütün ayak bulunuyor. Pandemi döneminde insanlar bu mağaraya gelip, gezip, görüyorlar.