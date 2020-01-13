Doğalgaz faturanızda yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün !
Kışın gelmesiyle birlikte doğalgaz faturaları da yükselmeye başladı. Bazı yöntemlerle doğalgaz faturasında yüzde 20 tasarruf etmek mümkün.
Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte Doğal gaz faturaları da yükselmeye başladı. Özellikle doğal gaz ve elektrik kullanımındaki artış faturalara yansıyor. Küçük ama etkili önlemlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor.
Ankara'da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor.
Başkentgaz Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutlarda doğal gaz kullanımında basit yöntemlerin uygulanmasıyla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, öncelikle doğal gaz tesisatının sertifikalı bir firma tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Kayapınar, "Tesisatı uygun şekilde yapılan ortam, kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakikada ısınır. Uzun süre ısınmıyorsa kombi ve petek bağlantılarında sorun olduğu düşünülmeli ve yetkili firmaya kontrol ettirilmelidir." dedi.