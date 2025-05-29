Doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak: Osman Gazi, İstanbul Boğazı'nda!

8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak

Enerji alanında Türkiye’ye büyük katkı sağlaması beklenen "Osman Gazi" platformu, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda görev alacak. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştırması hedefleniyor. Bu artış sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.