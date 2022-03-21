Doğalgaz zammına hazır olun: Doğalgaza ne kadar zam yapılacak?

TÜRKİYE HALA AVRUPA’YA GÖRE UCUZ

Bu artışlar kimi zaman elektrik üretiminde ya da sanayide, bazen de konut tüketicilerinin kullandığı gazlarda yapılıyor. BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibariyle küresel olarak doğal gaz satış fiyatları 2022’de bir miktar gerilemekle birlikte yüzde 349,72 oranında artarak 10000 metreküpte 945,95 dolar oldu.