Doğruysa yaşadık! Koronavirüs illetinden kurtuluyoruz

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma, çığır açan enfeksiyonlar olarak da adlandırılan aşılı kişilerin yeniden enfekte olması durumunun "Delta varyantına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi" yarattığını buldu.