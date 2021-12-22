Doğruysa yaşadık! Koronavirüs illetinden kurtuluyoruz
ABD'de yapılan bir çalışma, Omicron varyantının salgının sonunu getirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları tam aşılı olan kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olduklarında süper bağışıklık kazanabileceğini açıkladı.
ABD'de yer alan Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre, corona virüsün Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler süper bağışıklık kazanabilir.
Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma, çığır açan enfeksiyonlar olarak da adlandırılan aşılı kişilerin yeniden enfekte olması durumunun "Delta varyantına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi" yarattığını buldu.
Bilim insanları, bulgularının "Corona virüs mutasyona uğramaya devam ettikçe bağışıklık tepkisinin diğer varyantlara karşı oldukça etkili olabileceğini" gösterdiğini söyledi.
PFIZER/BIONTECH'İN İKİNCİ DOZUNDAN YÜZDE 1000 ORANINDA DAHA ETKİLİ
Bununla birlikte çalışmada, çığır açan vakalardan elde edilen antikor seviyelerinin, Pfizer/BionTech COVID-19 aşısının ikinci dozundan iki hafta sonra görülenlerden yüzde 1000 oranında daha etkili olduğu öne sürüldü.