Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli'nin Munzur ve Mercan dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Muş'un dağ köylerinde yaşayan besiciler, karla kaplı köylerinde zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor. Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri zorluyor.