Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı
İşte Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi...
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.
Ergan Dağı'nda 5 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğal güzellikleri ve doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.