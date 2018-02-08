Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı

Ergan Dağı'nda 5 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğal güzellikleri ve doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

