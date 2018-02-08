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  3. 08 Şubat 2018 20:55

Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı

İşte Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi...

Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.

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Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı

Ergan Dağı'nda 5 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğal güzellikleri ve doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

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Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.

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Doğu Anadolu'da kayağın yeni adresi: Ergan Dağı

Uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken kayak merkezinin toplam pist uzunluğu yaklaşık 12 kilometre.


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