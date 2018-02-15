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  3. 15 Şubat 2018 21:40

Doğu Ekspresi yolcuları böyle karşılandı

Doğu Ekspresi yolcuları böyle karşılandı

Doğu Ekspresi yolcularına davul- zurna ve mehterli karşılama

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Doğu Ekspresi yolcuları böyle karşılandı

ANKARA'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi treni yolcuları, Erzurum'da mehteran takımı ve davul- zurna ile karşılandı.Yolculara kadayıf dolması ve yöresel ürünler ikram edildi.

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Doğu Ekspresi yolcuları böyle karşılandı

Ankara'dan yola çıkan 41410 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni yaklaşık 20 saatlik yolculuğun Erzurum'a ulaştı. Erzurum Tren Garı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yolculara karşılama programı düzenlendi. Trenden inen yolculara Mehteran takımı mini bir konser verdi. Daha sonra çalan davul-zurna eşliğinde yolcular halay çekti. Erzurum erkek bar ekibi yolculara gösteri yaptı. Mehter ve davul-zurna sürprizi ile karşılanan yolcular, cep telefonları ile görüntü alarak, mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi. 390 yolcuya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kompartımanları tek tek dolaşarak içerisinde kadayıf dolması, lavaş ekmek arasında yöreye özgü civil peynir ve Erzurum'u tanıtan broşürlerin olduğu hediye paketlerini dağıttı.


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Doğu Ekspresi yolcuları böyle karşılandı

Gördükleri ilgi karşısında şaşıran yolcular çok güzel karşılandıklarını söylediler. Yolculardan Seda Ercan, "Gayet güzel geçiyor yolculuk. Bizi bu şekilde karşıladıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.


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