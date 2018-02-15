Doğu Ekspresi yolcuları böyle karşılandı

Ankara'dan yola çıkan 41410 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni yaklaşık 20 saatlik yolculuğun Erzurum'a ulaştı. Erzurum Tren Garı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yolculara karşılama programı düzenlendi. Trenden inen yolculara Mehteran takımı mini bir konser verdi. Daha sonra çalan davul-zurna eşliğinde yolcular halay çekti. Erzurum erkek bar ekibi yolculara gösteri yaptı. Mehter ve davul-zurna sürprizi ile karşılanan yolcular, cep telefonları ile görüntü alarak, mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi. 390 yolcuya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kompartımanları tek tek dolaşarak içerisinde kadayıf dolması, lavaş ekmek arasında yöreye özgü civil peynir ve Erzurum'u tanıtan broşürlerin olduğu hediye paketlerini dağıttı.





