Doğu Karadeniz karlar altında! Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

OKULLARA KAR TATİLİ

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe, Ulubey, Mesudiye ilçelerinin tamamındaki okullar ile Kabadüz ilçesindeki 1 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için de Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrencilerin de bugün için izinli sayılacağı duyuruldu. Kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle Rize'de de merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.