Doğu Karadeniz ormanlarını 3 milyon ''terminatör böceği'' koruyor

'Terminatör böcek' adı verilen bu yararlı böcekle zararlı böceklerle mücadele edildiğini dile getiren Bölge Müdürü Emin Yılmaz "Müdürlüğümüze bağlı Ladin ormanlarında Dendroctonus micans (Dev kabuk böceği) zararlısı 1998 yılında tespit edilmiş, 1999 yılında biyolojik mücadele laboratuvarı kurularak Rhizopfagus grandis üretimine başlanmıştır. 1999 yılından bu güne kadar Trabzon, Maçka ve Torul Orman İşletme Müdürlüklerimizde kurulan laboratuvarlarımızda 2 milyon 282 bin 314 adet Rhizophagus grandis üretilmiştir. Diğer bölge müdürlüklerimizden getirilenler dahil 2 milyon 835 bin 885 adet Rhizophagus grandis Ladin ormanlarına verilmiştir. Bölge Müdürlüğümüzde 202 bin 362 hektar Ladin Ormanı olup Dendroctonus micans zararlısıyla 84 bin 498 hektar ladin ormanlarımızda biyolojik mücadele yapılmıştır" ifadelerini kullandı.