Doğu Karadeniz'de alarm verildi! Kilosuna 10 TL ödenecek

'MÜCADELE SÜRMELİ'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, geçen yıllara oranla bu sene bahçelerde çok fazla 'kozalak akarı' olduğunu söyledi. Arslantürk, "Yüzde 70'e varan hasarlara neden olduğunu gördük. Üreticiler mutlaka zamanında mücadelesini yapmalı. Gübreyi, ilacı zamanında vermeli. Böylece verim artabilir. Geçmiş yıllara göre çok yoğun kozalak akarı görülüyor. Mekanik mücadeleyi öneriyoruz. Elle bunların toplanması gerekiyor. El ile toplamanın mümkün olmadığı noktalarda kimyasal mücadelenin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz 'kozalak akarı'nın 70'e varan hasarlara neden olduğunu gördük. Mücadele yapmadığımız taktirde gelecek sezonda rekolteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek. Mutlaka mücadelenin başlaması lazım, 10 Mayıs'a kadar mücadele sürmeli" dedi.