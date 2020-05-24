Doğu Karadeniz'de kar kalınlığı 20 santimi aştı

Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar sabah karlı bir manzaraya uyandı.