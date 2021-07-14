Doğu Karadeniz'i sağanak vurdu: 100 kişi mahsur kaldı

‘SU DALGA GİBİ GELDİ’

Taşkında yolda araç içerisinde 3 yaşındaki çocuğu ve eşi ile mahsur kalan Ali Talıç, “Nişana geldik. ‘Hayırlı olsun’ dedikten sonra aracımıza bindik ve yola çıktık. Yağış vardı ama dere üzerinde bulunan yolda geçmeye engel olacak bir su yoktu. Önümde iki araç karşıya geçti. Benim geçtiğim esnada su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. 3 yaşında çocuğum ve eşim araçtaydı. Kendi imkanlarımızla araçtan çıkmaya çalıştık. Dere suyu göğsüme kadar geliyordu. Aracı da burada bulunan vatandaşların yardımı ile dere suyundan kurtarabildik. Ben geçen yıl Dereli’de de sel felaketi yaşadım. Yaşamayanın bunu anlaması mümkün değil. Aracımız kullanılmaz halde. Ama cana geleceğine mala gelsin. Bizi Allah kurtardı” diye konuştu.