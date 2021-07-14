Doğu Karadeniz'i sağanak vurdu: 100 kişi mahsur kaldı
Doğu Karadeniz'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış dereleri taşırdı. Giresun'da bir halı sahada yapılan nişan töreninde mahsur kalan 100 kişi, ekipler tarafından tahliye edildi.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyeleri yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Giresun’un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak sonrası debisi yükselen dere nedeniyle halı sahaya giden yol kapandı. Halı sahada nişan yapan yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Taşan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İş makineleri yardımıyla çekilen araçlar kurtarıldı. Ekipler, 100 kişiyi patika yoldan güvenli bölgeye tahliye etti.
VALİLİK: 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Giresun Valiliği’nden Yağlıdere ilçesi Ahallı Mahallesi’nde daha önce yıkılan köprü yerine yapılan menfez ve servis yolunun dere taşkını sebebiyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Bu nedenle karşıdaki halı sahada yapılan nişan töreninde bulunan yaklaşık 100 vatandaşımızın mahsur kalmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan törenin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güven bir şekilde gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliye edilmiştir” denildi.
‘SU DALGA GİBİ GELDİ’
Taşkında yolda araç içerisinde 3 yaşındaki çocuğu ve eşi ile mahsur kalan Ali Talıç, “Nişana geldik. ‘Hayırlı olsun’ dedikten sonra aracımıza bindik ve yola çıktık. Yağış vardı ama dere üzerinde bulunan yolda geçmeye engel olacak bir su yoktu. Önümde iki araç karşıya geçti. Benim geçtiğim esnada su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. 3 yaşında çocuğum ve eşim araçtaydı. Kendi imkanlarımızla araçtan çıkmaya çalıştık. Dere suyu göğsüme kadar geliyordu. Aracı da burada bulunan vatandaşların yardımı ile dere suyundan kurtarabildik. Ben geçen yıl Dereli’de de sel felaketi yaşadım. Yaşamayanın bunu anlaması mümkün değil. Aracımız kullanılmaz halde. Ama cana geleceğine mala gelsin. Bizi Allah kurtardı” diye konuştu.