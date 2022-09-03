Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay kala partiler çalışmalarını hızlandırırken, anket şirketleri de gaza bastı. Son olarak ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ağustos ayının 'Siyasi eğilimler araştırması' anketinin sonuçlarını açıkladı. Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa illerine ait seçim anketinin sonuçlarını paylaşan şirket, katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.