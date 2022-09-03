Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
2023 seçimleri için geri sayım sürerken anket şirketleri de çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma Şirketi'nin Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa'da yaptığı anket sonuçları paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay kala partiler çalışmalarını hızlandırırken, anket şirketleri de gaza bastı. Son olarak ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ağustos ayının 'Siyasi eğilimler araştırması' anketinin sonuçlarını açıkladı. Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa illerine ait seçim anketinin sonuçlarını paylaşan şirket, katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
SON SEÇİM ANKETİNDE DİYARBAKIR’DA HDP’DEN BÜYÜK FARK AMA...
Diyarbakır'da HDP yüzde 59.7'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 18.6; CHP ise yüzde 4.8 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla HDP yüzde 5.8 ve AK Parti yüzde 2.9 oy kaybederken, CHP yüzde 2.3 ve İYİ Parti yüzde 0.2 oranında oylarını artırdı.
Diyarbakır'da HDP yüzde 59.7'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 18.6; CHP ise yüzde 4.8 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla HDP yüzde 5.8 ve AK Parti yüzde 2.9 oy kaybederken, CHP yüzde 2.3 ve İYİ Parti yüzde 0.2 oranında oylarını artırdı.
Van'da HDP yüzde 53.5'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 26.9; CHP ise yüzde 5.1 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 4.9, MHP yüzde 0.7 oy kaybederken, CHP yüzde 2.5 ve İYİ Parti yüzde 1.0 oranında oylarını artırdı.