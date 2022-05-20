Doğum yaptığı sırada iki vajinasının olduğunu öğrendi
İngiltere’de yaşan 42 yaşındaki Vic Au-Yeung doğum yaptığı sırada iki vajinası olduğunu öğrendi.
İki vajina ile doğmak nadir görülen durumlar arasında yer alıyor. Herefordshire'da yaşayan 42 yaşındaki Vic Au-Yeung 16 yaşındayken iki rahmi olduğunu öğrendi ancak hamile kalana kadar iki serviksi ve vajina kanalı olduğunu bilmiyordu. Vic Au-Yeung regl dönemlerinde çok yoğun acılar yaşadığını belirtti. Üç çocuk annesi olan Vic’e doktorlar tarafından çocuk sahibi olamayacağı söylendi.
AŞIRI KAN KAYBINA NEDEN OLUYORDU
"Her ay okuldaki sağlık odasında kan kaybından bayılarak ya da okul formama sızarak vakit geçirirdim. Tamponlar işe yaramadı ve geceleri dört adet hijyenik ped takmak zorunda kaldım ve birkaç saatte bir onları değiştirmek için uyandım."
DOKTORLAR ASLA ÇOCUĞUM OLMAYACAĞINI SÖYLEDİLER
“16 yaşındayken, sokakta ağrıdan yere yığıldım ve doktora götürüldüm, burada doktorlar bana iki rahmim olduğunu ve bunun sonucunda asla çocuğum olmayacağını söylediler ve bu benim kötü dönemlerimin nedeniydi. Kesinlikle harap oldum ve tamamen kalbim kırıldı. Geleceğim elimden alınmış gibi hissettim.”
YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR SAYESİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Vic, çocuk sahibi olamayacağı haberinin onda yıkıcı etki yarattığını söyledi. Ancak kendi yaptığı araştırmalarda hamile kalmasının tamamen imkansız olmadığını öğrendi. Şimdi 23 yaşında olan ilk çocuğu Clio'ya 1998'de hamile kaldı ve doğum yapana kadar onun da iki serviksi ve "küçük" ikinci bir vajinası olduğunu öğrendi.