Doğum yaptığı sırada iki vajinasının olduğunu öğrendi

İki vajina ile doğmak nadir görülen durumlar arasında yer alıyor. Herefordshire'da yaşayan 42 yaşındaki Vic Au-Yeung 16 yaşındayken iki rahmi olduğunu öğrendi ancak hamile kalana kadar iki serviksi ve vajina kanalı olduğunu bilmiyordu. Vic Au-Yeung regl dönemlerinde çok yoğun acılar yaşadığını belirtti. Üç çocuk annesi olan Vic’e doktorlar tarafından çocuk sahibi olamayacağı söylendi.