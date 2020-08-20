Doğuma giden kadına polis doğum yaptırdı
Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.
Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.
Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Hüsne Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıktı.