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  3. 20 Ağustos 2020 12:10

Doğuma giden kadına polis doğum yaptırdı

Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.

Doğuma giden kadına polis doğum yaptırdı

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Doğuma giden kadına polis doğum yaptırdı

Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.

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Doğuma giden kadına polis doğum yaptırdı

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Hüsne Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıktı.

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Doğuma giden kadına polis doğum yaptırdı

Selim Aslan, yengesinin sancısının artması üzerine Adana-Karataş kara yolundaki uygulama noktasında durarak polisten 112 Acil Servis ekibi çağırması için yardım istedi.

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