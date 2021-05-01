''Doğu'nun Bodrumu''nda boş yer kalmadı
Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan, genellikle yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı Van Gölü kıyısında yazlıkların bulunduğu bölgelerde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle sezon erken açıldı.
Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan, genellikle yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı Van Gölü kıyısında yazlıkların bulunduğu bölgelerde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle sezon erken açıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki Mollakasım, Ayanıs ve Edremit'teki yazlıklarına yerleşti.
Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen ve göl kıyısı olarak mavi bayrak alan Mollakasım sahillerindeki yazlıkların büyük çoğunluğu kısıtlama öncesi doldu.
Bölgedeki yazlığına gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan yasaklar nedeniyle insanların metropollerden tatil beldelerine gittiğini belirterek, "Biz de ilimizin Bodrum'una Mollakasım'a geldik. Van, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, Mollakasım ise Van'ın en güzel yerlerinden biri. Biz de ailemizle birlikte buraya geldik. Bütün komşularımız neredeyse hepsi burada" dedi.