''Doğu'nun Ihlara Vadisi'' şehir stresinden kaçanların uğrak yeri oldu!
Ağrı'da adını içerisinden geçen nehirden alan ve kışın kar yağışıyla beyaza bürünen kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, şehir stresten uzak durmak isteyenlerin uğrak mekanı oldu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından Murat Nehri'nin kaynağından başlayan kanyon, kilometrelerce uzunluğu ve yamaçlarda farklı aşınma sonucu oluşan basamak biçimindeki onlarca metre yükseklikteki kayalıklarıyla beğeni topluyor.
Şelaleler, köprüler, Murat Nehri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle görenlerin ilgisini çeken kanyon, kışın kar yağışıyla beyaza bürünerek farklı güzellik ortaya çıkarıyor.