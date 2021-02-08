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  3. 08 Şubat 2021 16:10

''Doğu'nun Ihlara Vadisi'' şehir stresinden kaçanların uğrak yeri oldu!

Ağrı'da adını içerisinden geçen nehirden alan ve kışın kar yağışıyla beyaza bürünen kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, şehir stresten uzak durmak isteyenlerin uğrak mekanı oldu.

''Doğu'nun Ihlara Vadisi'' şehir stresinden kaçanların uğrak yeri oldu!

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

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''Doğu'nun Ihlara Vadisi'' şehir stresinden kaçanların uğrak yeri oldu!

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından Murat Nehri'nin kaynağından başlayan kanyon, kilometrelerce uzunluğu ve yamaçlarda farklı aşınma sonucu oluşan basamak biçimindeki onlarca metre yükseklikteki kayalıklarıyla beğeni topluyor.

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''Doğu'nun Ihlara Vadisi'' şehir stresinden kaçanların uğrak yeri oldu!

Şelaleler, köprüler, Murat Nehri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle görenlerin ilgisini çeken kanyon, kışın kar yağışıyla beyaza bürünerek farklı güzellik ortaya çıkarıyor.

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''Doğu'nun Ihlara Vadisi'' şehir stresinden kaçanların uğrak yeri oldu!

Yer yer 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, yılın her dönemi, şehrin gürültüsünden sıkılıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

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