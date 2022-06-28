Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı

Hayat hikayesinden bahseden Mehmet Temel, 7 kardeş olduklarını ve içlerinden sadece kendisinin engelli olarak dünyaya geldiğini anlattı. 9 yaşına kadar hiç yürüyemediğini belirten Temel, “Küçüklüğüm 9 yaşına kadar hep üzüntüyle geçti. Çocukların eli, ayağı var. Onlar yürüyor, ben yürüyemiyordum. Allah 9 yaşından sonra bana bir güç verdi, bahçede yalnızken sevinçten ağaca çıktım. Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. O yaştan sonra kendimi engelli olarak görmedim” dedi.