Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı
Antalya’da doğuştan elleri olmayan ve bacak kısalığı bulunan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor.
Antalya'da 28 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan 64 yaşındaki Mehmet Temel, yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tarihi Kaleiçi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor. Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel, ardından ayaklarıyla dükkânındaki eşyaları yerleştiriyor. Alışveriş yapan turistlere satın aldıkları eşyayı ayağıyla veren Temel, parayı da yine ayağıyla alıyor. Temel, ayaklarıyla yemek yiyebiliyor, bardağına koyduğu içeceğini de ayaklarıyla tutup yudumluyor.
Ayaklarını el gibi kullanan Mehmet Temel, cep telefonunu kullanabiliyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Temel'in yaşama azmini gören turistler ise durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.
Hayat hikayesinden bahseden Mehmet Temel, 7 kardeş olduklarını ve içlerinden sadece kendisinin engelli olarak dünyaya geldiğini anlattı. 9 yaşına kadar hiç yürüyemediğini belirten Temel, “Küçüklüğüm 9 yaşına kadar hep üzüntüyle geçti. Çocukların eli, ayağı var. Onlar yürüyor, ben yürüyemiyordum. Allah 9 yaşından sonra bana bir güç verdi, bahçede yalnızken sevinçten ağaca çıktım. Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. O yaştan sonra kendimi engelli olarak görmedim” dedi.
Temel evlilik anısını ise şu sözlerle paylaştı:
“İlk televizyon programına çıkmıştım. Orada ‘bir kız bulursam evleneceğim' demiştim. Haberden sonra çok sayıda evlenme teklifi geldi. İlk teklife gittiğimde kabul ettim. Şu anda evliliğimiz devam ediyor, 2 tane çocuğumuz bir de torunumuz var.”