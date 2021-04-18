Doktor ''bu hastalık erken öldürür'' dedi bakın o ne yaptı...

Sema Doğan, kendini çocukluk hayali olan kaya tırmanışı noktasında geliştirmeye karar verdi. Antalya başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki rotalarda tırmanış yapan Doğan, kamp çadırı kurarak doğada daha çok zaman geçiriyor. Nadir görülen hastalığını doğada unutan ve yaşama sıkı sıkıya bağlanan genç kadının en büyük hedefi ise Everest Dağı'na tırmanmak. Sema Doğan, Alanyalı olduğunu ama 3 yıldır Antalya'da yaşadığını söyledi.