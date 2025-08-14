Doktor hatası kabusu oldu: 63 yaşında, 22 yıldır karnındaki iğneyle yaşıyor

Yaşanan süreçte ailesinin psikolojik sorunlar yaşadığını kaydeden A.T., “Tehlikeli olduğu için, benim gözüme baktıkça arkalarını dönüp ağlıyorlardı. Ben yaşayan ölü gibiyim, canlı bomba gibi geziyorum. Sırtıma bir top çarpsa ya da arabaya bindiğimde fren yapılsa, yürürken düşsem, ciğerimin patlama ihtimali var. Hukuki yola başvurdum, gereken tazminatımı aldım. Hastalar ameliyat olmadan önce dikkat etsinler, araştırsınlar. Doktorlarını iyi seçsinler, çünkü sonucu çok kötü. Yarım kalıyorsun onu tamamlayamıyorsun” ifadelerini kullandı.