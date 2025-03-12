Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada
Diyarbakır'da bir saldırgan kendisine ilaç yazmadığı gerekçesiyle bir aile hekimine beyzbol sopasıyla saldırmaya çalıştı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) meydana geldi.
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Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, gittiği merkezde, doktordan kendisine ilaç yazmasını istedi.
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Talebi reddedilen kişi, iddiaya göre, doktora hakaret ederek, saldırmaya çalıştı.
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Sağlık çalışanları ve bazı hastalar araya girerek, saldırganı uzaklaştırdı.
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