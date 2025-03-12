  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şehir eşkıyası kamerada! Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada

Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada

Diyarbakır'da bir saldırgan kendisine ilaç yazmadığı gerekçesiyle bir aile hekimine beyzbol sopasıyla saldırmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) meydana geldi.

1 / 7
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada - Resim: 2

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, gittiği merkezde, doktordan kendisine ilaç yazmasını istedi.

2 / 7
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada - Resim: 3

Talebi reddedilen kişi, iddiaya göre, doktora hakaret ederek, saldırmaya çalıştı.

3 / 7
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada - Resim: 4

Sağlık çalışanları ve bazı hastalar araya girerek, saldırganı uzaklaştırdı.

4 / 7