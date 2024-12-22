Doktorlar mide küçültme ameliyatı yaptırmak isteyen kadın hastanın midesini bulamadı
Mide küçültme ameliyatı için Almanya'dan Türkiye'ye gelerek Antalya'da hastaneye başvuran kadının midesi ters tarafdan çıktı. Doktorlar operasyon öncesi ilk olarak hastanın midesini buldu sonra operasyonu gerçekleştirdi.
Almanya'dan tüp mide ameliyatı olmak için Antalya'ya gelen 46 yaşındaki hemşire A.K., eşine az rastlanır bir tıbbi durumla karşılaştı.
Antalya'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyon sırasında A.K.'in midesini olması gerektiği yerde göremeyen doktorlar kısa süren şaşkınlığın ardından mideyi karaciğerinin arkasında, sağ tarafta buldu. Mide başarılı bir operasyonla küçültülürken bu sıra dışı anatomik durumun, dünyada yalnızca 100 binde bir görüldüğü biliniyor.
Almanya'da hemşire olarak görev yapan A.K., tüp mide ameliyatı olmak için sosyal medyada yaptığı araştırmalar sonucunda bir özel hastanenin Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan'a ulaştı.
İlk kez Antalya'ya gelen 46 yaşındaki A.K., 110 kilo ağırlığıyla obezite tedavisi için başvurdu. Almanya'da kendisine organlarının ters olabileceği yönünde bir tanı konduğunu ifade eden A.K., bu bilginin ameliyat sırasında ne anlama geldiğini öğrendi.