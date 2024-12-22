Doktorlar mide küçültme ameliyatı yaptırmak isteyen kadın hastanın midesini bulamadı

İlk kez Antalya'ya gelen 46 yaşındaki A.K., 110 kilo ağırlığıyla obezite tedavisi için başvurdu. Almanya'da kendisine organlarının ters olabileceği yönünde bir tanı konduğunu ifade eden A.K., bu bilginin ameliyat sırasında ne anlama geldiğini öğrendi.