Doktorlar nedenini açıklayamıyor: İşte dünyanın en ilginç rekorları

İŞTE İLGİNÇ REKORTMENLER

Ancak ilginç rekorlar ile adını duyuran tek isim You Jianxia değil. İşte Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren ilginç rekortmenler...

Dünyanın en uzun tırnaklı kadını rekoru Amerikalı Ayanna William'a ait. Tırnaklarının toplam uzunluğu 576.4 cm. William bir röportajında birisinin kendisine "tuvalete nasıl gidiyorsun" diye sorduğunu ancak bu konuda zorlanmadığını anlatmıştı.