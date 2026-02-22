Doktorlardan ''şiddete karşı muaythai" hamlesi: Şiddete karşı savunma sporuna yöneldiler

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Mert Özmen, bu işi profesyonel boyuta taşıyanlardan. Kısa sürede jiu-jitsu branşında Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi olan Özmen, "Bu spor hayatımı düzene soktu, disiplin kazandırdı. Tüm meslektaşlarıma öneriyorum" diyor. Zorlu nöbet şartlarından çıkan hekimler, yorgunluklarına rağmen ringe çıkmaktan vazgeçmiyor. Yoğun bakım doktoru Gizem Akçın, "Beyaz Kod" uygulamalarının sıklığı nedeniyle bu spora başladığını belirtirken, Dahiliye Asistanı Dr. Semanur Enni, ayda 8 nöbetin stresini torba döverek attığını ifade ediyor.