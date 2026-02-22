Doktorlardan ''şiddete karşı muaythai" hamlesi: Şiddete karşı savunma sporuna yöneldiler
Antalya’da görev yapan hekimler, son dönemde artan sağlıkta şiddet olaylarına karşı çareyi ringlerde buldu. Mesai saatlerinde hayat kurtaran doktorlar, antrenmanlarda ise hem stres atıyor hem de kendilerini savunmayı öğreniyor. Antrenör Hasan Urlu’nun deyimiyle; doktorlar artık olası bir şiddet anında kendileri birer "Beyaz Kod" haline geliyor.
Antalya'da sağlık çalışanları, her geçen gün artan şiddet vakaları ve yoğun iş temposunun getirdiği stresle başa çıkmak için radikal bir yöntem seçti.
Farklı branşlardan birçok doktor, akşam mesai bitiminde soluğu spor salonunda alarak muaythai, jiu-jitsu ve MMA eğitimi alıyor.
Muaythai Federasyonu Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı antrenör Hasan Urlu, doktorların disiplinine hayran kaldığını belirterek çarpıcı bir tespitte bulundu:
"Burada sadece spor yapmıyorlar; öz savunma tekniklerini öğreniyorlar. Sağlıkta 'Beyaz Kod' butonuna basmaya vakit kalmadığı anlarda, kendileri birer 'Beyaz Kod' oluyorlar."
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Mert Özmen, bu işi profesyonel boyuta taşıyanlardan. Kısa sürede jiu-jitsu branşında Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi olan Özmen, "Bu spor hayatımı düzene soktu, disiplin kazandırdı. Tüm meslektaşlarıma öneriyorum" diyor. Zorlu nöbet şartlarından çıkan hekimler, yorgunluklarına rağmen ringe çıkmaktan vazgeçmiyor. Yoğun bakım doktoru Gizem Akçın, "Beyaz Kod" uygulamalarının sıklığı nedeniyle bu spora başladığını belirtirken, Dahiliye Asistanı Dr. Semanur Enni, ayda 8 nöbetin stresini torba döverek attığını ifade ediyor.