Dolandırıcılar şimdi de emekli ikramiyelerine göz dikti

Emeklilere bayram ikramiyelerinin bu yıl 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bunu duyan siber dolandırıcılar vatandaşlara ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı, ödemenizi linkten onaylayarak alabilirsiniz’ gibi mesajlar atmaya başladı.