Dolandırıcılar şimdi de emekli ikramiyelerine göz dikti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan emekli ikramiyelerinin yatırılma tarihini duyan siber dolandırıcılar harekete geçti. Dolandırıcılar emeklileri kandırmak için SMS yolunu seçti.
Siber dolandırıcılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere 6-7 Mayıs tarihlerinde bayram ikramiyelerinin ödeneceği duyurulmasının ardından harekete geçti. Uzmanlar kötü niyetli kişilerin bu tür mesajlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Emeklilere bayram ikramiyelerinin bu yıl 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bunu duyan siber dolandırıcılar vatandaşlara ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı, ödemenizi linkten onaylayarak alabilirsiniz’ gibi mesajlar atmaya başladı.
Emekliler SMS yoluyla gönderilen linklere tıkladığında ise dolandırıcılar kişisel bilgileri ele geçirip vatandaşların banka hesaplarını ele geçirmeye çalışıyor.
Linke dikkat! “Dolandırıcıların saldırıları hep aynı ama gündeme göre şekil değiştiriyor" diyen Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sözlerine şöyle devam etti: