Dolandırıcıların 120 bin TL'lik yeni tuzağı bu oldu: Çok sayıda genç bu tuzağa düştü

Mağdur Emirhan A., "Sosyal medyada gezerken karşıma bir oyunculuk reklamı çıktı. Ben de ona tıkladığım zaman, Whatsapp'ta Sohbet et kısmına geçtik. Orada işte benden fotoğrafımı, isim soyisim ve bilgilerimi isterler. Ben de onlara bilgilerimi attıktan sonra bana reklam filmi için bir görüşmeye çağırılar. O görüşmede yönetmenin beni çok beğendiğini ve bir dizide beni bir rolde düşündüklerini söylediler. Ondan sonra ben görüşmeye gittiğim zaman bana direkt bir sözleşme verdiler ve 'bu dizi rolü için bölüm başı 140 bin lira para alacaksın. 12 bölümlük bir dizi' dediler. Benim önüme bir eğitim sözleşmesi verdiler. 'Bu ne için' dediğim zaman, bu sadece sizin haklarınızı koruyan eğitim sözleşmesi dediler. Sözleşmeyi okumama da izin vermediler. Benden 15 bin TL eğitim ödemesi istediler. Ben de baskı altında 3 bin TL ödedim. Ancak iki gün geçtikten sonra beni tekrar, 'Emirhan Bey, yarın gelin sözleşmenizi teslim edelim, bu işlemi iptal edelim' denildi. Gittiğim zaman bana verdikleri sözleşme benim ıslak imzalı sözleşmem değildi. Bu kişilerin isim değiştirdiği, yani bana olan aynı senaryo, başka insanlara da yaşatıldığını gördükten sonra, iptalini istedim" diye konuştu. Bir başka mağdur Eren S.I. ise tiyatro oyuncusu olduğu için ilanı görünce başvurduğunu anlatarak, "Beni eğitime alacaklarını, ücretli olacağını söylediler. Toplam 15 bin TL para yatırdım. Daha sonra sertifikamı istediğimde telefon kullanılamaz hale geldi. Bir sene sonra bana icra geldi. 10 bin TL. Ben mahkemeye başvurdum icra durduruldu. Bana sonra tekrar dava açtılar. Çoğu arkadaşımızı tehdit etmişler" şeklinde konuştu.