Dolandırıcıların son taktiği bu oldu: ''Milyon dolarlık'' yalana dikkat!

Dolandırıcılık mesajlarıyla sosyal bir profilleme yapıldığını belirten Prof. Dr. Bilgin Metin, "Telefon dolandırıcılıklarında, link ile ne derece kandırılıp kandırılmadığınıza da bakılabiliyor. Daha sonra bankadan arıyoruz diye arama yapılabiliyor. Bugün bize bir telefon araması geldiği zaman 444'lü numara olduğunu görüp inanmamak lazım. Siber saldırganlar herhangi bir numarayı taklid ederek arama yapabiliyorlar. Gelen mesajlar bizim sosyal direncimizi ölçüyor, bu tarz saldırılara 'sosyal mühendislik' saldırısı deniyor. Bazen de size bu işlem sonucunda minimum şu kadar miktar ödeyebiliyoruz, o yüzden üstünü siz tamamlayın bu parayı geri alın gibi mesajlar da gelebiliyor" diye konuştu. Dolandırıcılık mesajlarının sık sık geldiğini söyleyen Resul Bulak, "Her telefonu elime aldığımda yok 10 bin lira yok 50 bin lira kazanın diyorlar. Onlar bana inandırıcı gelmiyor. Borsayla ilgili SMS'ler geliyor. İşte şu kadar para yatırırsanız şu kadar para alırsınız, şuraya tıklayın diye mesajlar geliyor" diye konuştu. Bu gibi mesajları okumadan sildiğini ifade eden Halil Demir, "Bana da çok geliyor, silip geçiyorum. Herkese gelebilir bu mesajlar, okumadan silip geçsinler" dedi.