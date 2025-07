Dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu: ''Ucuza buldum'' diyen herkesi tek tek dolandırdılar

Dolandırıcıların da artık kendilerini geliştirdiklerini, kanunun ve uygulamadaki hukukun açıklarını bulmaya başladıklarını belirten Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Şu anda biz dolandırıcılık dosyalarında en çok karşılaştığımız problem, savcının KYOK (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) kararı verip, bu bir dolandırıcılık suçu değildir veya bir suç oluşmamıştır, bu hukuki bir alacak meselesidir gibi dosyayı bu şekilde kapatabiliyorlar. Şu anda dolandırıcılar, bir mülk sahibi, sanki iş yerini, evini satmak istiyormuş gibi ilanı giriyorlar, 2+1, 3+1, lüks iş yeri ve dükkanları ön plana çıkararak sanki mülk sahibinin ‘Acil paraya ihtiyacı var, bu nedenle bu kadar ucuz satılıyor' diyerek sizleri ofislerine davet ediyorlar. Ofislerinde ise eğer siz bu oltalama olayına düştüyseniz, bir an önce bunu almak istiyorsunuz. İskan, gerekli belgeler tamamlandı mı, bunu gidip kontrol etmek yerine bir an önce işlemleri yapmaya eğilimli oluyorsunuz ve kişiler size diyorlar ki, ‘Biz kaparo almadan hiçbir işlem yapmayız.' Siz bir an önce kaparo ödemesini yapıyorsunuz, sonrasında gidip eve bakmak istediğinizde, eve, iş yerine gittiğinizde buranın çoğunluğunun yapılmamış olduğunu gördüğünüzde size şunu söylüyorlar, ‘Biz size kaparo yönetimiyle çalıştığımızı söyledik. Önceden gidip bakabilirdiniz, evrakları isteyebilirdiniz ama siz ben burayı kesin almak istiyorum diyerek bize kaparo ödediniz ve biz size bu evi, iş yerini ayırdık. Biz bu nedenle sizinle yapmış olduğumuz sözleşme gereği size bu kaparoyu iade etmiyoruz' diyerek dosyaları dolandırıcılıktan çıkarıp artık bir hukuki ihtilafa, hukuki alacak dosyalarına çeviriyorlar. Bu nedenle kişilerin mağduriyeti artık ceza dosyalarıyla değil de hukuk dosyalarıyla giderilmeye çalışılıyor" dedi.