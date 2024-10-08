Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat!
Gelişen teknolojiyle dolandırıcılar yeni yöntemler kullanarak binlerce vatandaşı milyonlarca lira zarara uğratırken, uzmanlar tuzağa düşmemek için yapılması gereken basit önlemleri açıkladı. İşte detaylar...
Kaynak: CNN Türk
Tüm uyarılara ve verilen cezalara rağmen, cep telefonlarına dolandırıcılık mesajları gelmeye devam ediyor.
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Hatta bazı mesajlar o kadar gerçekçi ki, birçok kişi bu tuzaklara istemeden de olsa düşebiliyor. Şikayet platformlarına her gün bu tür mağduriyetlerle ilgili onlarca şikayet ulaşıyor.
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Son dönemde en sık gönderilen mesajlar arasında; ‘Finansal hesabın eklendi. Lütfen güvenli bir yerde saklayın’, ‘Hesabınızdaki bir gönderi şikayet edilip sayfamızda paylaşılmıştır’, ‘Hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı’na cinsel istismar suçundan dava açılacaktır.
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Dosyanız işleme alınmadan uzlaşma talebiniz var ise acil olarak dönüş yapmanız rica olunur’ gibi ifadeler yer alıyor.
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