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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat!

Gelişen teknolojiyle dolandırıcılar yeni yöntemler kullanarak binlerce vatandaşı milyonlarca lira zarara uğratırken, uzmanlar tuzağa düşmemek için yapılması gereken basit önlemleri açıkladı. İşte detaylar...

Kaynak: CNN Türk
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat! - Resim: 1

Tüm uyarılara ve verilen cezalara rağmen, cep telefonlarına dolandırıcılık mesajları gelmeye devam ediyor.

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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat! - Resim: 2

Hatta bazı mesajlar o kadar gerçekçi ki, birçok kişi bu tuzaklara istemeden de olsa düşebiliyor. Şikayet platformlarına her gün bu tür mağduriyetlerle ilgili onlarca şikayet ulaşıyor.

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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat! - Resim: 3

Son dönemde en sık gönderilen mesajlar arasında; ‘Finansal hesabın eklendi. Lütfen güvenli bir yerde saklayın’, ‘Hesabınızdaki bir gönderi şikayet edilip sayfamızda paylaşılmıştır’, ‘Hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı’na cinsel istismar suçundan dava açılacaktır.

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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat! - Resim: 4

Dosyanız işleme alınmadan uzlaşma talebiniz var ise acil olarak dönüş yapmanız rica olunur’ gibi ifadeler yer alıyor.

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