''Dolandırıldım'' deyip öyle bir şey yaptı ki... Tüm şehir duydu!

Üzerinde dolandırdığını iddia ettiği kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarının yanı sıra WhatsApp konuşmalarının da yer aldığı ‘Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar’ yazılı afiş, polis ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)